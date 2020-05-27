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Проблему с платежками «ТКС» пообещали решить до 19 июня
Вчера, 22:04
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Некорректные платежные документы, которые с марта месяца выставляет АО «ТКС» (Водоканал) некоторым потребителям города Тамбова, стали темой обсуждения на очередном заседании Тамбовской городской Думы.
«Мы как муниципалитет отвечаем за водоснабжение и водоотведение в городе Тамбове, в своё время передали эту сферу частной компании. И что мы видим? Я не говорю про аварии, что долг за муниципальное имущество превышает 50 миллионов рублей, вопиющая ситуация с платёжками до сих пор не решена!», - заявил депутат Артем Александров на заседании Думы.
После выступления депутатов, глава города Наталия Макаревич прямо на заседании позвонила директору АО «Тамбовские коммунальные системы» Геннадию Иващенко и задала вопросы, которые волнуют горожан и народных избранников.
«Я сегодня поднимала этот вопрос в 151-й раз на ВКС, и вы сказали, что уже об этом говорить не стоит, что все вопросы уже решены, что это вопрос «который пылью порос» и нет вопросов ни у кого. Извините за тавтологию, по другому не скажу. Но сейчас все депутаты, как один, говорят, что по отношению к их родителям, к из родственникам, к ним самим вопросы не решены», - обратилась к руководителю «ТКС» глава города, который в свою очередь пообещал до 19 июня решить проблему.
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