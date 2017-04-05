На Тамбовщине пройдет гастрономический фестиваль "Кукарекино" Комментариев: 0 21 мая Сампурский район будет принимать гастрономический фестиваль «Кукарекино». Мероприятие состоится впервые и пройдет в поселке Сатинка. Символами этого праздника станут яйцо и курица.



Гости фестиваля смогут отведать самые разные блюда из яиц. Также их ждут самые разнообразные развлечения. В областной администрации рассказали, что во время фестиваля будут работать несколько зон: «Игры и развлечения», «Питание», «Торговля», «Аттракционы и батуты». Помимо дегустации блюд, посетители смогут принять участие в мастер-классах, например, по изготовлению поделок из яичной скорлупы, посоревноваться в разных конкурсах.



Гостям предложат пройти квест «Золотое яичко» и принять участие в конкурсе «Мистер и мисс Цыпа». Состоятся показы креативных птичьих нарядов, костюмов цыплят и конкурс на самую красиво оформленную детскую коляску. Одним из самых ярких моментов фестиваля станет парад юных участников в соответствующих костюмах.



Войдет в программу мероприятия и ярмарка, на которой можно будет приобрести продукцию птицеводства. Ожидается приезд участников со всей области. 21 мая Сампурский район будет принимать гастрономический фестиваль «Кукарекино». Мероприятие состоится впервые и пройдет в поселке Сатинка. Символами этого праздника станут яйцо и курица.Гости фестиваля смогут отведать самые разные блюда из яиц. Также их ждут самые разнообразные развлечения. В областной администрации рассказали, что во время фестиваля будут работать несколько зон: «Игры и развлечения», «Питание», «Торговля», «Аттракционы и батуты». Помимо дегустации блюд, посетители смогут принять участие в мастер-классах, например, по изготовлению поделок из яичной скорлупы, посоревноваться в разных конкурсах.Гостям предложат пройти квест «Золотое яичко» и принять участие в конкурсе «Мистер и мисс Цыпа». Состоятся показы креативных птичьих нарядов, костюмов цыплят и конкурс на самую красиво оформленную детскую коляску. Одним из самых ярких моментов фестиваля станет парад юных участников в соответствующих костюмах.Войдет в программу мероприятия и ярмарка, на которой можно будет приобрести продукцию птицеводства. Ожидается приезд участников со всей области.



