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Глава Тамбова потерял позиции в рейтинге Медиалогии
Сегодня, 07:57
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Первое место в рейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО занял врио мэра Ярославля Владимир Волков, на втором месте мэр Воронежа Вадим Кстенин, на третьем месте глава администрации Орла Александр Муромский. Последнее место в рейтинге занял глава Иваново Владимир Шарыпов.
Рейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей порядка 46100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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