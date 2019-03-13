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Глава Тамбова потерял позиции в рейтинге Медиалогии

Сегодня, 07:57
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Глава Тамбова потерял позиции в рейтинге Медиалогии
Глава Тамбова Сергей Чеботарев занял 13 место, потеряв 7 позиций в рейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО в феврале, сообщает Медиалогия. Ранее стало известно, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин опустился на 18 позиций и занял 49 место в рейтинге губернаторов.

Первое место в рейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО занял врио мэра Ярославля Владимир Волков, на втором месте мэр Воронежа Вадим Кстенин, на третьем месте глава администрации Орла Александр Муромский. Последнее место в рейтинге занял глава Иваново Владимир Шарыпов.

Рейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей порядка 46100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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