В деле о взрыве на пороховом заводе в Котовске поставлена точка Комментариев: 0



Следствием и судом установлено, что в сентябре 2015 года произошла поломка запорного устройства на одной из входных дверей технологического отделения здания, но должных мер по устранению неисправности женщина не приняла. 30 сентября 2015 года один из работников завода в состоянии алкогольного опьянения с неустановленной целью проник внутрь помещения, где находилась готовая продукция – пироксилиновый порох, который относится к взрывчатым веществам.



При передвижении внутри технологического отделения здания произошло действие разряда статического электричества, накопившегося на его одежде, содержащей синтетические волокна, в результате порох загорелся. Это повлекло разрешение стен и перекрытий зданий двух сушек, а также воспламенение продукции в кузове автомобиля, который прибыл к зданию для разгрузки.



Двое человек погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Ущерб, причиненный пороховому заводу, составил около 35 миллионов рублей.



Осужденная получила наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Судебное решение в законную силу еще не вступило, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.



Фото СУ СКР по Тамбовской области. Вынесен приговор по факту гибели людей на пороховом заводе в Котовске. Виновной признана начальник участка одного из цехов.Следствием и судом установлено, что в сентябре 2015 года произошла поломка запорного устройства на одной из входных дверей технологического отделения здания, но должных мер по устранению неисправности женщина не приняла. 30 сентября 2015 года один из работников завода в состоянии алкогольного опьянения с неустановленной целью проник внутрь помещения, где находилась готовая продукция – пироксилиновый порох, который относится к взрывчатым веществам.При передвижении внутри технологического отделения здания произошло действие разряда статического электричества, накопившегося на его одежде, содержащей синтетические волокна, в результате порох загорелся. Это повлекло разрешение стен и перекрытий зданий двух сушек, а также воспламенение продукции в кузове автомобиля, который прибыл к зданию для разгрузки.Двое человек погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Ущерб, причиненный пороховому заводу, составил около 35 миллионов рублей.Осужденная получила наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Судебное решение в законную силу еще не вступило, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.



