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Несколько человек пострадали в ДТП в Тамбове
Сегодня, 10:40
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В тот же день на улице Астраханской водитель «Рено Дастер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1976 года рождения. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями была доставлена на автомобиле скорой помощи во вторую городскую больницу.
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