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В Тамбовском районе в ДТП пострадали три человека
Сегодня, 21:12
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В Тамбовском районе водитель автомобиля ВАЗ-21104, девятнадцатилетний парень, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с ВАЗ-211440. В результате ДТП три человека были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
В Рассказовском районе на 20 километре автодороги «Тамбов – Пенза», водитель автомобиля «Lada Kalina», женщина 1976 года рождения столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-21150. В ГИБДД сообщили, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ- 21150 получил телесные повреждения.
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