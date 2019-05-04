На самолете «Аэрофлота» погиб тамбовчанин

В Тамбове колонна «Бессмертного полка» 9 мая пройдёт по бульвару Энтузиастов через мемориальный триптих «Стена памяти», составленный из нескольких тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны.
На выборах депутата Белоусовской городской Думы Калужской области 9 сентября 2018 года два кандидата набрали равное количество голосов избирателей. Для определения победителя использовалась жеребьевка из картонной коробки.
По данным статистической службы в марте 2019 г. по сравнению с мартом 2018 г. наблюдался рост числа зарегистрированных заболеваний сальмонеллезными инфекциями в 2,5 раза, педикулезом – на 15,8%, острыми кишечными инфекциями – на 7,8%.
Сегодня в городе Тамбове и других муниципальных образования области прошли праздничные мероприятия посвященные – международному дню солидарности трудящихся. Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации и митинге, который состоялся у ЛДС «Кристалл» при участии профсоюзов и партии «Единая
Руководство комитета городского хозяйства администрации города Тамбова заявило, что проезд в общественном транспорте в 2019 году не подорожает до 24 рублей, хотя это является экономически обоснованным тарифом.
Тамбовский государственный технический университет подписал соглашение с японским обществом Дружбы и обществом «Тамба-Тамбов» по реализации совместных проектов в рамках укрепления дружбы и сотрудничества между странами.