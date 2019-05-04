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» » » На самолете «Аэрофлота» погиб тамбовчанин

На самолете «Аэрофлота» погиб тамбовчанин

Вчера, 18:22
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На самолете «Аэрофлота» погиб тамбовчанин
В аэропорту «Шереметьево» 5 мая в самолете «Аэрофлота» погиб тамбовчанин Михаил Парусов. Всего в результате аварийной посадки самолета SSJ 100 погиб 41 человек.

Мужчина работал в рыбной компании в Мурманской области. О гибели сына матери сообщил глава сельского поселения.
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