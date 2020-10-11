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Вместо восстановления власти решили продать «Лесную сказку»
Вчера, 09:44
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Администрация Тамбовского района решила выставить на продажу бывший пионерский лагерь «Лесная сказка», который располагается в пос. Новая Ляда в Тамбовском районе. За комплекс просят 35,5 млн рублей.
Ранее местные власти обещали восстановить детский лагерь, который перешел из собственности завода «Электроприбор». Пионерский лагерь «Лесная сказка» состоит из 16 объектов недвижимости и территории с весомой площадью 41,1 тыс. кв. метр. Всего за одну смену лагерь мог принимать порядка 300 детей.
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