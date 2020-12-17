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Установлены цены на сахар и подсолнечное масло
Вчера, 09:15
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Торговые сети Тамбовской области присоединились к соглашению по установлению «твердых» цен на сахар и подсолнечное масло. В частности розничная цена на сахар установлена в размере 46 рублей, подсолнечное масло – 110 рублей.
Товаропроизводители Тамбовской области могут подробнее узнать о механизмах сдерживания цен и многосторонних соглашениях, позвонив в региональное управление промышленности и торговли по телефону 8(4752)791553.
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