Дом-музей Чичерина приготовил для гостей театрализованные экскурсии 0 В новогодние каникулы Дом-музей Чичерина в Тамбове приготовил для гостей театрализованные экскурсии. Одной из самых востребованных в эти дни является экскурсия-представление «Новый год и Рождество в доме Чичериных».

Жители области: «Везде снежная каша. Машины заносит» 0 В Тамбовской области сложилась непростая ситуация с уборкой улиц и дворов после обильного снегопада. В частности жалобы поступают от жителей Тамбова, Рассказово и других муниципалитетов.

В Тамбове разгорелись дебаты по поводу установки памятника губернатору 0 По поручению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова на сайте «Госуслуг» проходит опрос о целесообразности установки в Тамбове памятнику тамбовскому губернатору Владимиру фон дер Лауницу.

Аэропорт «Тамбов» начинает работу 0 С 3 января приступает к работе аэропорт «Тамбов». Теперь жители области смогут отправиться в Москву, Казань и Калининград по воздуху. Полеты в Казань и Калининград стали доступными, как раз после нового года.

В Тамбове убирают последствия снегопада 0 В первые январские дни город Тамбова накрыл сильный снегопад. Муниципальным предприятием «Спецдорсервис» днем и ночью продолжается работа по уборке областного центра от снега.

В Моршанском районе провели акцию «Полицейский Дед Мороз» 0 В детском саду № 23 «Колокольчик» в Моршанском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Полицейский Дед Мороз».

В Тамбове прошел забег обещаний 0 1 января в Тамбове на Набережной прошел первый забег «Обещаний». На старт в нашем городе вышло 480 взрослых и детей. На забег вышли студенты, пенсионеры, предприниматели, чиновники, и конечно, спортсмены.

С наступающим Новым годом! 0 Дорогие наши читатели, с наступающим новым годом! Спасибо вам за то, что 2021 год мы провели вместе, за то, что вы нас читаете, спорите и дискутируете с нами. Когда постправда и фейковые новости становятся словами года, домыслы и версии выдаются за факты в особой цене в океане информации становятся

Артем Александров: «ЖКХ нужно выводить из кризиса» 0 Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров выступил с программным заявлением о необходимости оперативной разработки плана по выводу жилищно-коммунальной отрасли областного центра из системного кризиса.

1 января в Тамбове пройдет забег обещаний 0 1 января Тамбовская область присоединится к федеральной акции «Забег обещаний».

Александр Воробьев назначен вице-губернатором 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял очередное кадровое решение, назначив своим заместителем по внутренней политике главу администрации Бондарского района Александра Воробьева.

Максим Егоров завел канал на YouTube 0 Врио главы администрации Тамбовской области начал вести YouTube-канал. Пока YouTube-каналу губернатора всего три дня, но на нем уже шесть роликов и полторы сотни подписчиков.

Первомайский район перевыполнил план по вакцинации 0 По состоянию на конец декабря в лидерах по охвату населения прививками от коронавируса среди всех муниципалитетов Тамбовской области по-прежнему остается Первомайский район, он уже выполнил план по вакцинации.

В г. Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ввода советских войск в Афганистан 0 Решение о вводе советских войск было принято постановлением №176/125 Политбюро ЦК КПСС за 13 дней до памятной даты. 25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан.

После вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права семьи с ребенком-инвалидом 0 Прокуратура провела проверку по обращению жителя области о нарушении права его семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка-инвалида, на обеспечение жильем.

Депутаты передали РПЦ очередное здание 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы в качестве вопроса, требующего оперативного рассмотрения был внес вопрос о передаче в безвозмездной пользование Тамбовской митрополии РПЦ нежилого здания (бывшей тяговой подстанции) по ул. С. Разина, площадью более 250 кв.м.

Поставщика тепла в Строителе проверит прокуратура 0 После крупной коммунальной аварии в посёлке Строитель Тамбовского района прокуратура организовала проверку местного поставщика тепла ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". В результате повреждения на сетях без тепла на длительное время остались 57 многоквартирных домов.

Почётного гражданина Тамбова исключили из "Единой России" из-за уголовного дела 0 Почетного гражданина Тамбова, бывшего депутата гордумы Тамбова и известного застройщика Геннадия Берстенёва исключили из "Единой России" из-за предъявленного ему обвинения по уголовному делу. Берстенёву вменяют ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). После решения суда и вступления его в

Предновогодняя неделя в Тамбове будет морозной 0 Последняя неделя перед новым годом в Тамбове будет довольно морозной. Синоптики обещают, что ночью столбик термометра может опуститься до -19 градусов.

Тамбовчане о работе автобусов: «Не нужно экономить на здоровье людей» 0 Все больше поступает жалоб от жителей Тамбовской области по вопросам общественных перевозок. В частности жалобы регулярно появляются на сайте «Прямая линия» с губернатором.