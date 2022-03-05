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Тамбовчан ждет «ультраполярное вторжение»

Сегодня, 08:07
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Тамбовчан ждет «ультраполярное вторжение»На этой неделе в Тамбовской области будет холодная погода. Перед грядущим потеплением тамбовчан ждет «ультраполярное вторжение».

Начиная со среды в Тамбове будет холоднее — до -6 градусов днём и до -13 градусов ночью. Временами ожидаются осадки. На этот процесс повлияет антициклон и воздушные массы из самых холодных регионов России.

Фото - dezinfo.net
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