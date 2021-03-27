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» » Тамбовчан ждет жаркая погода

Тамбовчан ждет жаркая погода

Сегодня, 09:36
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Тамбовчан ждет жаркая погода На этой неделе ожидается преимущественно плюсовая температура, но ночью еще будут заморозки. В четверг температура воздуха днем прогреется до 12 градусов тепла.

Сегодня в Тамбове будет солнечно, в основном без осадков, ветер с-в 5-10 м/с.

Фото: Алексей Бучнев
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Ближайшей ночью на Тамбовщине ожидаются заморозки



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Тамбовчан ждет жаркая погода

Сегодня, 09:36
0
На этой неделе ожидается преимущественно плюсовая температура, но ночью еще будут заморозки. В четверг температура воздуха днем прогреется до 12 градусов тепла.

В Тамбове с приходом весны подтапливает город

Сегодня, 09:31
0
Администрация города Тамбова в лице сотрудников специализированных служб принимает меры по откачиванию воды с подтопленных улиц. Прежде всего, проблема связана с недостаточной работой ливневой канализации.

В центре Тамбова жители выступают против сноса своих домов

Вчера, 09:03
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров озвучил проблему жителей центра города, которых хотят снести, а их территорию застроить многоквартирными элитными домами.

Пассажиры «Северного» жалуются, что не могут оплатить проезд картой

27 марта 2021
0
Пассажиры автовокзала «Северный» в городе Тамбове пожаловались на принуждение пассажиров администрацией автовокзала использовать наличный расчет при покупке билетов.

Максиму Косенкову сняли судимость

27 марта 2021
0
Вчера Советский районный суд города Тамбова удовлетворил заявление Максима Косенкова о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ.

В Тамбове запретили поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую

27 марта 2021
0
В администрации города Тамбова было принято решение в связи с высокой аварийностью перекрестка запретить поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую.

Администрация не включила в план ремонта те дороги, которая обещала отремонтировать

27 марта 2021
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы разгорелись жаркие дебаты вокруг утверждения плана ремонта дорог на 2021 год. Всего 2021 году планируются отремонтировать 48 городских дорог общей протяженностью 280746 тысяч квадратных метров.

Депутаты согласовали концессию предполагающую резкий рост тарифов

27 марта 2021
0
На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли концессионное соглашение по водоснабжению и водоотведению с ООО «ККС» (входит в холдинг «РКС»). Несмотря на то, что был альтернативный вариант – вернуть водоканал под контроль города, депутаты решили продлить еще на 30 лет отношения

Выборы главы Котовска снова отложили

26 марта 2021
0
Сегодня в пятый раз был перенесен конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Котовска.

В Тамбове готовятся к паводку и возможной эвакуации

26 марта 2021
0
В администрации города Тамбова прошло совещание по подготовке областного центра к пропуску паводковых вод и пожароопасному сезону.

В Тамбове складывается критическая ситуация на коллекторах

26 марта 2021
0
Возможно, в ближайшее время в городе Тамбове будет введен режим повышенной готовности и круглосуточного дежурства аварийных бригад АО «ТКС». Принятие данного решения обусловлено критической ситуацией, которая складывается на канализационных коллекторах.

Возле детского сада возводят многоэтажку

26 марта 2021
0
Жители города Тамбова возмущены действиями застройщика, который возле детского сада «Умка» по ул. Подвойского, 6 возводит многоквартирный дом.

Возмущённая высказываниями сожительница убила «гражданского» мужа

25 марта 2021
0
Вынесен приговор жительнице Токаревского района, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В детские сады завозили фальсифицированную молочную продукцию

25 марта 2021
0
Зафиксирован очередной факт поставки фальсифицированной молочной продукции в дошкольные образовательные учреждения города Тамбова.

Жители просят прокуратуру запретить деятельность ритуалок и бань в жилых домах

25 марта 2021
0
Жители города Тамбова продолжают бороться с незаконным размещением в жилых домах учреждений, которым там не место. В частности речь идет о магазинах ритуальных услуг в жилых домах по ул. Чичканова и бани в доме № №14В по улице Чичканова.

Заболеваемость туберкулезом составляет 15,9 на 100 тысяч населения

24 марта 2021
0
Сегодня всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отмечаемая ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Тамбовская область примет участие во всемирной акции «Час земли»

24 марта 2021
0
В субботу, 27 марта, по всему миру пройдёт экологическая акция «Час Земли». В этом году она посвящена теме открытости экологической информации. Тамбовская область готовится в очередной раз принять участие в данной акции.

Депутаты потребовали усилить контроль за капремонтом

24 марта 2021
0
На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о ходе выполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Тамбова.

Коммунальная останется пешеходной, но с возможностью проезда автотранспорта

24 марта 2021
0
В администрации города Тамбова обсудили планы реконструкции ул. Коммунальной в городе Тамбове.

Из-за вспышки чумы свиней может быть возбуждено уголовное дело

23 марта 2021
0
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям подвело итоги проверки производственного участка ОП «Бондарское» ООО «Черкизово-свиноводство», расположенном в с. Максимовка в Бондарском районе, где ранее была зафиксирована вспышка чумы свиней.

Депутата Тамбовской областной Думы ожидает суд

23 марта 2021
0
В ближайшее время в суд будет передано уголовное дело в отношении депутата Тамбовской областной Думы Алексея Жирнова, который обвиняется в присвоении денежных средств своего помощника.
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ОБЛАКО ТЕГОВ
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