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Тамбовчан ждет холодное 9 мая
Сегодня, 10:14
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На смену летнему теплу в Тамбовскую область пришло резкое похолодание. Сегодня столбик термометра максимум поднимется до 14 градусов тепла, временами ожидаются осадки. По прогнозам синоптиков, 9 мая нас ждет более холодная погода – не более 10 градусов тепла.
На оставшиеся майские выходные будет сохраняться и ветряная погода.
Фото: russkievesti.ru
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