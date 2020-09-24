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В Тамбовскую область придет похолодание
Сегодня, 14:05
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Уходящая неделя сентября будет тёплой, сегодня столбик термометра прогреется до +24 градусов. А вот уже в начале октября похолодает до 20 градусов тепла и ожидаются кратковременные дожди.
В ночное время столбик термометра будет опускаться до +8.
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