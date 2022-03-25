В Тамбовской области создадут Правительство Комментариев: 0



В целях обеспечения единства публичной власти совершенствуются положения о системе органов исполнительной власти Тамбовской области. Согласно предлагаемым поправкам в эту систему входят: законодательный орган Тамбовской области — Тамбовская областная Дума; высшее должностное лицо Тамбовской области — Глава Тамбовской области; высший исполнительный орган Тамбовской области — Правительство Тамбовской области; иные органы государственной власти Тамбовской области, образуемые в соответствии с Уставом.



Чтобы лучше разобраться, что это означает кроме смены названия, мы попросили прокомментировать эту новость политолога Артёма Александрова.



Артём Романович обратил внимание на изменения, которые с его точки зрения расширят полномочия руководителя области, одновременно сокращают функции контроля за его деятельностью.



Так, досрочное прекращение полномочий главы областной администрации исключает возможность его отстранения избирателями. И хотя такая мера не применялась на практике, право на неё у граждан планируют изъять. Кадровое решение при необходимости сможет принять только сам глава региона, без согласования с областной Думой, например, первых заместителей руководителя.



Уточняется перечень полномочий Главы Тамбовской области. В качестве нововведения необходимо отметить право вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Фактически речь идет о прямом контроле за деятельностью органов местного самоуправления.



По переименованию администрации в Правительство «важно не название — вызывает опасение, что эти изменения могут привести к такой схеме власти, когда Глава области формально возглавляет Правительство области, но реально не отвечает за эффективность его работы. Вся ответственность перекладывается на министров или других руководителей ведомств. Подобная схема применялась в ряде регионов в 90-е годы. Глава субъекта должен нести весь груз ответственности за происходящие процессы в регионе», — считает Александров. На заседании комитета по законодательству областной Думы рассмотрены поправки в Устав (Основной закон) Тамбовской области. В декабре прошлого года вступил в действие федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». В соответствие с нормами этого федерального закона приводятся положения Устава области.В целях обеспечения единства публичной власти совершенствуются положения о системе органов исполнительной власти Тамбовской области. Согласно предлагаемым поправкам в эту систему входят: законодательный орган Тамбовской области — Тамбовская областная Дума; высшее должностное лицо Тамбовской области — Глава Тамбовской области; высший исполнительный орган Тамбовской области — Правительство Тамбовской области; иные органы государственной власти Тамбовской области, образуемые в соответствии с Уставом.Чтобы лучше разобраться, что это означает кроме смены названия, мы попросили прокомментировать эту новость политолога Артёма Александрова.Артём Романович обратил внимание на изменения, которые с его точки зрения расширят полномочия руководителя области, одновременно сокращают функции контроля за его деятельностью.Так, досрочное прекращение полномочий главы областной администрации исключает возможность его отстранения избирателями. И хотя такая мера не применялась на практике, право на неё у граждан планируют изъять. Кадровое решение при необходимости сможет принять только сам глава региона, без согласования с областной Думой, например, первых заместителей руководителя.Уточняется перечень полномочий Главы Тамбовской области. В качестве нововведения необходимо отметить право вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Фактически речь идет о прямом контроле за деятельностью органов местного самоуправления.По переименованию администрации в Правительство— считает Александров.



