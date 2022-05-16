Работа есть: Более 230 вакансий в АПК доступно на платформе Свое Фермерство в Тамбовской области Комментариев: 0



Сервис «Работа» на цифровой платформе Свое Фермерство появился в 2020 году и с тех пор активно развивается. Его отличительная особенность — сбор и публикация вакансий и резюме исключительно в сфере сельского хозяйства, что значительно облегчает поиск работы соискателям, занятым в этой отрасли. Возможность разместить вакансии и доступ к контактам соискателей в рамках сервиса предоставляется работодателям абсолютно бесплатно.



Пройти регистрацию и разместить информацию об открытых вакансиях может любое предприятие агросектора. Сейчас в рамках сервиса представлены предложения о работе от таких лидеров аграрного рынка России как «Мираторг», ФосАгро, «Колхоз им. Ленина», «Новая Голландия» и других.



Разместить на сайте резюме и выбрать подходящую для себя работу может любой соискатель из любого региона России. Пользователям доступна удобная система фильтров, которая позволяет подобрать вакансию не только по территориальному принципу, но и в зависимости от зарплатных ожиданий, типа занятости, опыта работы и т. д.



«В 2022 году мы вдохнули в сервис «Работа» новую жизнь — он вышел в обновленном формате. Мы учли опыт прошлых лет, пожелания работодателей и соискателей, и значительно улучшили пользовательский функционал. Мы уверены, что с возрастающей ролью агросектора сервис будет еще больше востребован как для работодателей, так и для работников отрасли и будет и дальше активно развиваться», — отметила заместитель директора Центра развития финансовых технологий РСХБ Любовь Любаева.



В созданной Россельхозбанком экосистеме Свое Фермерство собраны каталоги товаров для сельского хозяйства, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. На платформе аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), семена, сырье, воспользоваться сервисом поиска рабочих в отрасли АПК, а также получить консультации экспертов в сфере сельского хозяйства или воспользоваться цифровыми сервисами для агробизнеса. Регистрация в экосистеме бесплатная. Количество пользователей B2B-платформы Свое Фермерство составляет 1 млн человек, на аграрном маркетплейсе платформы представлено свыше 1 млн товаров. Общее количество вакансий в сфере АПК, размещенных в сервисе «Работа» на цифровой платформе Россельхозбанка Свое Фермерство , превысило 13 тысяч. В базе сервиса в качестве работодателей представлено более 2000 компаний по всей России. Так, более 230 вакансий на сервисе представлено в Тамбовской области.Сервис «Работа» на цифровой платформе Свое Фермерство появился в 2020 году и с тех пор активно развивается. Его отличительная особенность — сбор и публикация вакансий и резюме исключительно в сфере сельского хозяйства, что значительно облегчает поиск работы соискателям, занятым в этой отрасли. Возможность разместить вакансии и доступ к контактам соискателей в рамках сервиса предоставляется работодателям абсолютно бесплатно.Пройти регистрацию и разместить информацию об открытых вакансиях может любое предприятие агросектора. Сейчас в рамках сервиса представлены предложения о работе от таких лидеров аграрного рынка России как «Мираторг», ФосАгро, «Колхоз им. Ленина», «Новая Голландия» и других.Разместить на сайте резюме и выбрать подходящую для себя работу может любой соискатель из любого региона России. Пользователям доступна удобная система фильтров, которая позволяет подобрать вакансию не только по территориальному принципу, но и в зависимости от зарплатных ожиданий, типа занятости, опыта работы и т. д.— отметила заместитель директора Центра развития финансовых технологий РСХБ Любовь Любаева.В созданной Россельхозбанком экосистеме Свое Фермерство собраны каталоги товаров для сельского хозяйства, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. На платформе аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), семена, сырье, воспользоваться сервисом поиска рабочих в отрасли АПК, а также получить консультации экспертов в сфере сельского хозяйства или воспользоваться цифровыми сервисами для агробизнеса. Регистрация в экосистеме бесплатная. Количество пользователей B2B-платформы Свое Фермерство составляет 1 млн человек, на аграрном маркетплейсе платформы представлено свыше 1 млн товаров.



