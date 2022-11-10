Льготникам выдали землю - без электричества, воды, газа и дорог Комментариев: 0



Депутат привел конкретный пример многодетной семьи, которая почти 10 лет стояли на очереди и в 2019 году получила земельный участок в 15 км от Тамбова. Первоначально власти обещали провести инженерные коммуникации. Семья возвела дом, но на территории микрорайона нет ни электричества, ни воды, ни газа.



Семья обратилась в Россети с просьбой провести электрическую линию, там ей насчитали 1,4 млн рублей. Это только электричество, стоимость подведения других коммуникаций тоже не из дешевых удовольствий.



По мнению депутата при несоблюдении органами местного самоуправления обязанности в части организации инфраструктуры, необходимой для нормальной жизнедеятельности в границах земель, предоставленных по социальным программам, теряется смысл осуществления такой поддержки.



«Время идёт, а многодетная семья не может закончить строительство дома, чтобы в него въехать, т.к. до сих пор нет ни воды, ни электричества, ни газа, ни канализации», - отмечает Александров. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обозначил серьезную проблему, что много лет городские власти, которые выдавали землю льготным категориям граждан в селе Селезни Тамбовского района не могут туда провести коммуникации.Депутат привел конкретный пример многодетной семьи, которая почти 10 лет стояли на очереди и в 2019 году получила земельный участок в 15 км от Тамбова. Первоначально власти обещали провести инженерные коммуникации. Семья возвела дом, но на территории микрорайона нет ни электричества, ни воды, ни газа.Семья обратилась в Россети с просьбой провести электрическую линию, там ей насчитали 1,4 млн рублей. Это только электричество, стоимость подведения других коммуникаций тоже не из дешевых удовольствий.По мнению депутата при несоблюдении органами местного самоуправления обязанности в части организации инфраструктуры, необходимой для нормальной жизнедеятельности в границах земель, предоставленных по социальным программам, теряется смысл осуществления такой поддержки.- отмечает Александров.



