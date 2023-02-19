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Пройдет телемарафон в поддержку тамбовских бойцов на передовой
Сегодня, 09:21
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В честь Дня защитника Отечества 23 февраля с 15 до 19 часов в студии телекомпании «Новый век» состоится телемарафон для сбора средств военнослужащим и мобилизованным из Тамбовской области. Организаторами благотворительной акции выступили активисты регионального отделения Народного фронта.
На собранные средства будет закуплено все необходимое для участников СВО.
Площадки для трансляции и просмотра марафона: «ОТР», «Новый век» (21 кнопка), сайт телекомпании https://tvtambov.ru/ и группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvtambov.
Поддержать бойцов можно уже сейчас, отсканировав QR-код на изображении.
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