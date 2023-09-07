В Тамбовской области пройдут юбилейные мероприятия посвященные Зое Космодемьянской 0 В предстоящий 13 сентября исполнится столетие со дня рождения выдающейся личности - Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, родившейся в Тамбовской области и погибшей во время Великой Отечественной войны. В этот день планируются памятные события, которые пройдут по всей стране.

В Котовске сорвали программу по благоустройству дворов 0 Прокуратура города Котовска выявила невыполнение контракта на благоустройство дворовой территории в рамках программы "Формирование современной городской среды в Тамбовской области". В текущем году в моногороде планировалось улучшить состояние 7 дворовых территорий, на что было выделено более 8

Почти 60 тыс. тамбовских семей назначили единое пособие 0 В Тамбовской области Социальный фонд России предоставил единое пособие для 58 тысяч семей. Один из обязательных критериев для получения этой выплаты - наличие детей в возрасте до 17 лет. На данный момент, средства были перечислены 32 тысячам семей в регионе, и общая сумма выплат составила 4

В Тамбове неэффективно расходуют денежные средства на уличное освещение 0 Комитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы многократно поднимал вопрос о регулировке уличного освещения с целью экономии бюджетных средств. Суть заключается в том, чтобы избежать излишних расходов на освещение улиц в светлое время суток. Для достижения этой цели необходимо настроить учет

Жителей Тамбовской области ждут прохладные выходные 0 С приходом циклона в Тамбовской области ожидается продолжение дождливой погоды. В некоторых районах региона атмосферное давление продолжит повышаться, что может уменьшить вероятность осадков. Среднесуточная температура будет оставаться на уровне 15 градусов Цельсия в течение ближайших трех дней.

Роспотребнадзор выявил нарушения в детском саду 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области провело проверку соблюдения санитарных норм в детском саду № 3 "Сказка" в городе Котовске. В результате проверки были выявлены несоблюдения требований санитарного законодательства, включая следующие нарушения:

Объем вкладов у жителей Тамбовской области составляет 134,6 млрд рублей 0 В первом полугодии 2023 года общий объем средств, вложенных жителями Тамбовской области (за исключением денежных средств на счетах эскроу), достиг 134,6 миллиарда рублей, что является увеличением на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. Эта информация предоставлена Тамбовским отделением Банка

Стартовали выборы в органы местного самоуправления 0 8 сентября началось голосование в Тамбовской области по выборам в органы местного самоуправления в 23 муниципальных округах, а также на дополнительных выборах депутата Тамбовской городской Думы в избирательном округе № 1.

Гостиный двор передадут ТГУ 0 Гостиный двор в Тамбове будет передан ТГУ. Это решение было объявлено во время совещания, проведенного главой Тамбовской области, Максимом Егоровым. Главной темой обсуждения стало будущее объекта культурного наследия федерального значения — "Гостиного двора". После долгих обсуждений было принято

В Тамбовской области продолжается сбор яблок 0 В Тамбовской области на сегодняшний день уже собрано 2,4 тысячи тонн яблок с площади в 321 гектар на садоводческих хозяйствах. В этом году планируется собрать урожай яблок с общей площади 1955 гектаров плодоносящих садов.

В центре Тамбова произошла перестрелка 0 Полицейские задержали мужчину в возрасте 34 лет, который 11 августа произвел стрельбу на улице Пятницкой в Тамбове.

Тамбовские аграрии начали сбор урожая подсолнечника 0 Сельскохозяйственные предприятия в округах Бондарского, Жердевского, Пичаевского и Рассказовского уже начали собирать урожай подсолнечника, который охватывает площадь более 66 тысяч гектаров земельных участков.

В Татаново продолжается стройка на берегу Цны 0 Жители Заречья, населенного пункта Татановского сельсовета, продолжают высказывать недовольство в связи с строительством, которое активно осуществляется в непосредственной близости к реке Цна.

Многодетной семье насчитали несуществующие коммунальные долги 0 Прокуратурой Октябрьского района города Тамбов проведена проверка по жалобе матери, воспитывающей нескольких детей, на необоснованное взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Возбуждено уголовное дело после гибели 11-летнего мальчика 0 В Тамбове возбуждено уголовное дело после смерти ребенка, по ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей).

В МФЦ открыли центр для самообслуживания 0 Получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме стало более удобным и доступным с 1 сентября в многофункциональных центрах Тамбовской области благодаря введению секторов пользовательского сопровождения.

Крупную строительную компанию ожидает банкротство 0 Арбитражный суд Тамбовской области получил заявление о банкротстве ООО "Первая строительная компания" из-за задолженности в размере 26,6 миллионов рублей. Заявление было подано другим застройщиком, а именно ООО СЗ "Техком".

Возбуждено уголовное дело в отношении по факту неуплаты 323 миллиона рублей налогов 0 На основе анализа материалов, предоставленных налоговой службой, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбудило уголовное дело в отношении одной компании из Тамбова, которая специализируется на производстве и транспортировке битумных смесей, по

ФК «Спартак» обыграл на домашнем матче «Композит» 0 В Тамбове состоялся домашний поединок ФК "Спартак", где соперниками выступила команда "Композит" из Павловского Посада.