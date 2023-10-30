Жители Красивки Инжавинского округа просят отремонтировать больницу 1882 года постройки Комментариев: 0



На фотографиях здания больницы явно видны признаки разрушения, отсутствие остекления в некоторых окнах, следы протекания воды через крышу и серьезный износ коммуникаций и помещений.



В ответ на запрос Александрова, министерство здравоохранения Тамбовской области признали непростое состояние здания Красивской больницы, построенной в 1882 году и имеющей общую площадь 793,4 квадратных метра, из которых только половина первого этажа используется, остальная часть оставлена без внимания из-за значительного износа помещений и инфраструктуры. Отопление и горячее водоснабжение амбулатории осуществляются через индивидуальную котельную на твердом топливе, расположенную в подвале здания. Однако для местных жителей, нуждающихся в медицинской помощи, предлагается ожидать до 2030 года, когда возможно появление нового здания.



«Учитывая, что амбулатория занимает ½ части здания первого этажа и высокий физический износ здания проведение капитального ремонта Красивской врачебной амбулатории нецелесообразно, требуется строительство нового здания. Администрация Инжавинского района имеет возможность выделить земельный участок под строительство нового здания врачебной амбулатории. Министерство здравоохранения области направило предложения и обоснование для включения мероприятий по строительству объекта в государственные программы Российской Федерации на 2026-2030 гг.», — сообщает областное министерство здравоохранения.



На возражение местных жителей и депутата, что медицинская помощь нужна здесь и сейчас, а не в 2030 году министерство здравоохранения заверило, что «в текущем году будет проведен частичный ремонт кровли Красивской амбулатории. Кроме того, министерство здравоохранения области поручило и.о. главного врача местного Центрального районного больничного учреждения О.В. Истоминой принять необходимые меры для проведения косметического ремонта помещений амбулатории и включить их в финансово-хозяйственный план учреждения.»



Жители Красивки будут надеяться, что обещанный ремонт пройдет успешно. После обращения местных жителей села Красивка, расположенного в Инжавинском муниципальном округе Тамбовской области о неудовлетворительном состоянии местной больницы, ставшей практически непригодной для предоставления полноценной медицинской помощи, депутат Тамбовской городской Думы и помощник депутата областной Думы Артем Александров направил запрос в региональное министерство здравоохранения.На фотографиях здания больницы явно видны признаки разрушения, отсутствие остекления в некоторых окнах, следы протекания воды через крышу и серьезный износ коммуникаций и помещений.В ответ на запрос Александрова, министерство здравоохранения Тамбовской области признали непростое состояние здания Красивской больницы, построенной в 1882 году и имеющей общую площадь 793,4 квадратных метра, из которых только половина первого этажа используется, остальная часть оставлена без внимания из-за значительного износа помещений и инфраструктуры. Отопление и горячее водоснабжение амбулатории осуществляются через индивидуальную котельную на твердом топливе, расположенную в подвале здания. Однако для местных жителей, нуждающихся в медицинской помощи, предлагается ожидать до 2030 года, когда возможно появление нового здания.«Учитывая, что амбулатория занимает ½ части здания первого этажа и высокий физический износ здания проведение капитального ремонта Красивской врачебной амбулатории нецелесообразно, требуется строительство нового здания. Администрация Инжавинского района имеет возможность выделить земельный участок под строительство нового здания врачебной амбулатории. Министерство здравоохранения области направило предложения и обоснование для включения мероприятий по строительству объекта в государственные программы Российской Федерации на 2026-2030 гг.», — сообщает областное министерство здравоохранения.На возражение местных жителей и депутата, что медицинская помощь нужна здесь и сейчас, а не в 2030 году министерство здравоохранения заверило, что «в текущем году будет проведен частичный ремонт кровли Красивской амбулатории. Кроме того, министерство здравоохранения области поручило и.о. главного врача местного Центрального районного больничного учреждения О.В. Истоминой принять необходимые меры для проведения косметического ремонта помещений амбулатории и включить их в финансово-хозяйственный план учреждения.»Жители Красивки будут надеяться, что обещанный ремонт пройдет успешно.



