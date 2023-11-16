В Тамбовской области состоялся конкурс среди выпускников «Школы фермера» на получение грантовой поддержки от Россельхозбанка 0 В 2023 году в Тамбовской области стартовала третья волна обучения образовательного проекта «Школа фермера». Число слушателей, поступивших на третий в регионе поток проекта, стало рекордным - 38 человек. Студенты обучались востребованному и перспективному направлению для местного агропромышленного

Наименее доступная ипотека в Черноземье в Тамбовской области 0 По результатам третьего квартала 2023 года Тамбовская область стала лидером среди регионов Черноземья с наименьшей доступностью ипотеки. Заёмщики из этого региона выделяют 61,7% своего заработка на погашение ипотечных обязательств. Эти данные основаны на исследовании РИА Рейтинг, использовавшем

Николай Патрушев назвал причиной вспышки сибирской язвы ненадлежащее содержание могильников 0 Основной причиной вспышки сибирской язвы в Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях является ненадлежащее уход за сибироязвенными могильниками, считает секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Эту информацию он представил в ходе совещания в правительстве Воронежской

Прокуратура обязала через суд отремонтировать квартиры муниципального жилого фонда 0 Прокуратура выявила факты бездействия администрации города Тамбова в обеспечении надлежащего состояния объектов жилого фонда. В частности, речь идет о квартирах в домах № 127 по улице Чичканова, № 4 по улице Новостремянной и № 4/20 по улице Будённого.

Список памятников в Тамбовской области пополнился восемью объектами 0 В Тамбовской области внесли в реестр культурного наследия восемь зданий, из которых четыре расположены в областном центре, а остальные по одному находятся в городах Рассказово и Мичуринск, а также в Пичаевском и Моршанском округах. Приказы об их включении в реестр доступны на интернет-портале

В Тамбовской области число умерших превышает число родившихся более чем вдвое 0 Демографическая ситуация в Черноземном макрорегионе вызывает опасения, - сообщает издание «Нос». Например, в Тамбовской области в течение двух последних лет количество умерших превышает число новорожденных более чем вдвое. Хотя рождаемость снижается, обнадеживает то обстоятельство, что и смертность

Гогита Хубулов вновь избран главой Мичуринского округа 0 15 ноября официально вступил в должность новоизбранный руководитель Мичуринского муниципального округа, Гогита Хубулов. Как сообщает пресс-служба администрации округа Гогита Хубулов был избран по итогам открытого голосования на Совете депутатов муниципального округа.

В Тамбовской области проходит акция «ЭлектроОсень» 0 В Тамбовской области существует возможность сдать использованную электротехнику в нескольких магазинах. В ноябре проводится традиционная экологическая акция под названием "ЭлектроОсень" (0+). Российский экологический оператор разработал карту магазинов, где можно сдать ненужные электроприборы. В

Дом Андрея Чичерина выставлен на продажу за 1 рубль 0 Историческое здание, расположенное по адресу Советская, 78А, по информации от администрации Тамбова, выставлено на продажу. Дом, принадлежавший ранее городскому голове, предпринимателю и общественному деятелю Андрею Чичерину, планируется реализовать за символическую сумму в один рубль.

За аварию на Подвойского ООО «РКС-Тамбов» привлечено к ответственности 0 Должностные лица ООО «РКС-Тамбов» были привлечены к административной ответственности согласно статье 7.23 КоАП РФ, касающейся нарушения установленных норм и режимов предоставления коммунальных услуг населению.

По факту пожара на пороховом заводе в Котовске возбуждено дело о теракте 0 После возникновения пожара на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске ночью 11 ноября Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации решило возбудить уголовное дело по частям "а" и "в" статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт).

«ТСК» убрала в Тамбове почти тысячу свалок за месяц 0 В октябре текущего года «Тамбовская сетевая компания» провела обширную работу по уборке территории вокруг контейнерных площадок в Тамбове. В рамках договора с администрацией города и Постановления Правительства РФ №1156 компания убрала почти тысячу свалок, что составляет 13 334 кубометра отходов.

Над Тамбовской областью сбили вражеский беспилотник 0 Сегодня ночью Украина провела атаки на регионы России с использованием беспилотников.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тамбовской области сложил полномочия 0 Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тамбовской области, Михаил Козельцев, завершил свой мандат, как было объявлено на собрании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Причина заключается в том, что срок исполнения его полномочий в качестве

Кинувшегося с ребёнком под машину тамбовчанина ждёт принудительное лечение 0 Жителя Тамбова, который похитил младенца из детской коляски и подверг его опасности, отправят на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального следственного управления Следственного комитета России.

Гражданин Египта осуждён на 11 лет строго режима за наркоторговлю 0 Жердевский районный суд Тамбовской области вынес решение по делу гражданина Египта, обвиняемого в покушении на особо крупный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба региональной

«Спартак» обыграл «Динамо» в заключительном матче сезона 0 Двенадцатого ноября состоялся матч футбольной команды "Спартак" из Тамбова, который стал последним для нее в текущем сезоне в дивизионе "Б" Второй лиги. Несмотря на непогоду с ветром и дождем, на стадионе собралось более 400 болельщиков, готовых поддержать игроков и отметить совместную победу.

Лишь 46,2% тамбовских семей могут позволить себе снять квартиру 0 Согласно исследованию, проведенному по заказу информационного агентства РИА Новости, в 2023 году 46,2% семей в Тамбовской области имеют возможность снять жилье. Этот показатель поместил регион на 52-е место в рейтинге доступности аренды жилья. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и

В Тамбовской области на 30% снизилось число микрозаймов 0 В Тамбовской области отмечается уменьшение объема выданных микрозаймов. За первое полугодие микрофинансовые организации заключили 31 тысячу договоров на общую сумму около 474 млн рублей. Это на 29% меньше по количеству и на 13,8% меньше по сумме в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В Тамбове на базе спортшколы №1 планируют создать пункт временного размещения 0 В Тамбове на базе спортивной школы №1 по улице Ширкой готовятся организовать пункт временного размещения (ПВР) для эвакуации населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте администрации Тамбова.