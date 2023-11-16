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Николай Патрушев назвал причиной вспышки сибирской язвы ненадлежащее содержание могильников
Основной причиной вспышки сибирской язвы в Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях является ненадлежащее уход за сибироязвенными могильниками, считает секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Эту информацию он представил в ходе совещания в правительстве Воронежской области.
В текущем году в деревне Шача Молоканская Бондарского муниципального округа зафиксирован случай вспышки сибирской язвы. Сибирская язва представляет собой особо опасное инфекционное заболевание, поражающее сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека.«В Воронежской области выявлены факты отсутствия документов, вакцинации, несанкционированной торговли, что и привело к заражению граждан»,
— подчеркнул Патрушев.
Фото: Правительство Воронежской области
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