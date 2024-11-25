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В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы
К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области отреставрируют более 10 мемориалов и благоустроят прилегающие территории. В рамках праздничных мероприятий запланировано создание новых парков, аллей и садов, сообщили в департаменте внутренней политики правительства региона.
Одним из ключевых объектов станет памятник "Скорбящая мать", где проведут реставрационные работы и замену тротуарной плитки на Воздвиженском кладбище Тамбова. Также планируется обновление памятника Зое Космодемьянской, объекта культурного наследия федерального значения, с благоустройством прилегающей территории.
Кроме того, будут проведены работы в парке "Патриот" и на аллее Памяти в честь воинов-земляков. В ряде районов области появятся новые памятные места. В селе Петровское откроют парк-набережную, в Ржаксинском округе обустроят аллею "80 лет Победе!", а в поселке Майский заложат сад Победы.
Традиционно пройдут акции по благоустройству воинских захоронений и наведению порядка на мемориалах. Центральной частью празднования станет торжественное шествие войск Тамбовского территориального гарнизона на площади Ленина в Тамбове. Также запланирована акция "Бессмертный полк" и возложение цветов к памятным местам.
Мероприятия призваны подчеркнуть важность сохранения памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны, а также объединить жителей области в подготовке к юбилейной дате.
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