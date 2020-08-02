|
|
Подорожание билетов на «Чернозем» пока не будет
Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» приняли решение пока что не повышать стоимость билетов на концерт. Ранее подорожание было запланировано с 5 августа, теперь стоимость не будет повышаться до 10 августа.
«По вашим многочисленным просьбам, мы продлеваем продажу билетов по прежним ценам: 3500 рублей на 3 дня, 2300 рублей - на 1 день», – сообщили организаторы рок-фестиваля «Чернозем».
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил строительную площадку новой школы в Котовске, которая рассчитана на 825 мест.
Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» приняли решение пока что не повышать стоимость билетов на концерт.
Растет число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции.
2 августа 2020 года в Мичуринске отметили 90-летие со дня создания ВДВ. Именно в тот день в 1930 году на учениях под Воронежем совершило первое десантирование подразделение парашютистов.
С сегодняшнего дня территориальные органы Пенсионного фонда в Тамбовской области меняют график режима работы.
С 2019 года в Тамбовской области в рамках национального проекта «Экология» и при содействии регионального оператора по обороту ТКО – АО «ТСК» создают систему раздельного сбора коммунальных отходов.
1 августа в Лысых горах в Тамбовском районе прошел пленэр в рамках проекта «Новая галерея». Молодые художники написали несколько этюдов, которые станут частью большой выставки. По словам директора «Новой галереи» Ирины Бирюковой, это место выбрано для пленэра не случайно: здесь лес, поле, небольшой
В Тамбове была разработана новая экскурсия по местам купца Александра Толмачева, который был видной фигурой в конце 19 века, депутатом местной Думы, Почетным гражданином города Тамбова.
Вчера глава города Тамбова Наталия Макаревич приняла решение сохранить спорный микрорынок на пешеходном тротуаре по ул. Куйбышева в областном центре. Еще некоторое время назад администрация Тамбова планировала благоустроить территорию, установить ограждения и дополнительные клумбы.
Строительные работы на дворовой территории по ул. Андреевская, 33Е в настоящее время приостановлены определением суда, который удовлетворил ходатайство о применении мер предварительной защиты до вынесения судом решения.
К 2025 году поликлиники в Тамбовской области будут переведены на «бережливый стандарт», позволяющий сократить очереди в медучреждениях и развести потоки больных и здоровых посетителей.
Глава администрации Тамбовской области принял решение о продлении рекомендательного режима самоизоляции до 7 августа 2020 года.
Вынесен приговор предпринимателю Руслану Шамояну, которого признали виновным в мошенничестве и фальсификации документов (ст.33 ч.3, ст.303 ч.1; ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ).
Управлением Роспотребнадзора проведен социально-гигиенический мониторинг качества воды водоемов.
Акционерное общество «ТОСК» предлагает тамбовчанам новый сервис, благодаря которому можно оплатить все услуги ЖКХ, не выходя из дома и без комиссии, а также быстро и безопасно передавать показания приборов учёта.
Вчера на заседании комитет по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы по результатам рассмотрения вопроса о соблюдении депутатом Г.И. Берстеневым правил депутатской этики во взаимоотношениях с дольщиками дома по улице Коммунальной, д. 46 принял
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Артём Александров поднял вопрос о недоверии жителей города к местной власти. По мнению депутата, несмотря на то, что практически год городом руководит новая команда администрации, не разрешен управленческий кризис, многие проблемы не
Вчера в областном центре снова загорелся объект культурного наследия на пересечении улиц Куйбышева, 76 и Базарная, 136, который серьезно пострадал в ходе пожара в прошлом году.
В городе Рассказово началась укладка четвертого километра канализационного коллектора, работы идут с опережением графика.
В Тамбове в микрорайоне «Солнечный» на улице Цветочной в частном доме произошел пожар.
В Тамбовской области продолжается уборочная страда с пятой части посевных площадей собран миллион тонн зерна