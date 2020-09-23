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«Тамбов» может переехать в Саранск
Вчера, 09:16
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Власти республики Мордовия планируют возродить профессиональный футбол и рассматривают вариант, при котором ФК «Тамбов» переедет в Саранск на постоянную основу.
«В «Тамбове» знают о заинтересованности Мордовии — ситуация напоминают ту, которая была у клуба в начале этого года, когда интерес к проекту «Тамбов» в РПЛ» имели в Нижнем Новгороде, где стремились получить клуб премьер-лиги», - сообщает «РБ-Спорт».
Действительно, нашему клубу дали последнюю отсрочку и если в следующем году у нас не появится домашнее поле отвечающее требованиям РПЛ, то мы останемся за бортом большого футбола.
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