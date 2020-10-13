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» » В Тамбове волонтеры провели акцию «#ЧистыеРуки»

В Тамбове волонтеры провели акцию «#ЧистыеРуки»

Сегодня, 15:06
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В Тамбове волонтеры провели акцию «#ЧистыеРуки» Сегодня в Тамбове участники движения «Мы вместе» провели акцию #ЧистыеРуки. Дата выбрана не случайно, именно сегодня отмечается Всемирный день мытья рук. В связи с пандемией коронавируса день приобретает новое звучание. По сути, мытье рук является самым эффективным способом не только защитить себя от множества опасных заболеваний, но и остановить их рост.

История памятного дня. В 1847 году венский врач Игнац Земмельвайс, работая ассистентом доктора Кляйна в Венском общем госпитале, и анализируя причины высокой детской смертности и «послеродовой горячки» у женщин в родильных домах госпиталя, сделал предположение о том, что эти показатели связаны с тем, что врачи при оказании помощи детям и женщинам не обрабатывали руки после вскрытия умерших или после посещения инфекционных больных. Он предложил врачам обрабатывать руки раствором хлорной извести. Эта простая мера имела небывалый успех – смертность резко сократилась.
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