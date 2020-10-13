В Тамбове волонтеры провели акцию «#ЧистыеРуки» Комментариев: 0



История памятного дня. В 1847 году венский врач Игнац Земмельвайс, работая ассистентом доктора Кляйна в Венском общем госпитале, и анализируя причины высокой детской смертности и «послеродовой горячки» у женщин в родильных домах госпиталя, сделал предположение о том, что эти показатели связаны с тем, что врачи при оказании помощи детям и женщинам не обрабатывали руки после вскрытия умерших или после посещения инфекционных больных. Он предложил врачам обрабатывать руки раствором хлорной извести. Эта простая мера имела небывалый успех – смертность резко сократилась. Сегодня в Тамбове участники движения «Мы вместе» провели акцию #ЧистыеРуки. Дата выбрана не случайно, именно сегодня отмечается Всемирный день мытья рук. В связи с пандемией коронавируса день приобретает новое звучание. По сути, мытье рук является самым эффективным способом не только защитить себя от множества опасных заболеваний, но и остановить их рост.История памятного дня. В 1847 году венский врач Игнац Земмельвайс, работая ассистентом доктора Кляйна в Венском общем госпитале, и анализируя причины высокой детской смертности и «послеродовой горячки» у женщин в родильных домах госпиталя, сделал предположение о том, что эти показатели связаны с тем, что врачи при оказании помощи детям и женщинам не обрабатывали руки после вскрытия умерших или после посещения инфекционных больных. Он предложил врачам обрабатывать руки раствором хлорной извести. Эта простая мера имела небывалый успех – смертность резко сократилась.



