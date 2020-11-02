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Артем Александров: «Горожанам нужно вернуть придомовую территорию»
Вчера, 11:10
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По улице Андреевской, 33 в городе Тамбове в очередной раз приостановили строительные работы, которые велись незаконно в разрез с определением суда.
Напомним, ещё летом областные и городские власти обещали решить проблему (придомовую территорию отдали под застройку магазином, что вызвало протест горожан) – застройщику должны были предоставить альтернативный земельный участок, котлован засыпать, а на его месте создать мини-парк.
В срок до 15 октября администрация города Тамбова должна была рассмотреть возможность формирования одного из земельных участков по улице Ленинградской и проведения аукциона для приобретения территории застройщиком. Однако в срок это обязательство не было исполнено, и застройщик возобновил работы.
По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, горожанам нужно вернуть придомовую территорию, городские власти должны исполнить взятые обязательства.
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