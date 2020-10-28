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Жители по ул. Андреевской вышли с плакатами к администрации области
Сегодня, 09:04
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Вчера жители Андреевской, 33 города Тамбова снова вышли с плакатами на улицу. Ранее они выходили с плакатами к зданию городской администрации, теперь — к администрации Тамбовской области. В руках они держали плакат: «Губернатор, прекрати беспредел – остановите незаконную стройку».
Спустя несколько месяцев, по улице Андреевской, 33 возобновились незаконные строительные работы, хотя есть определение суда о прекращении работ.
По словам жителей города, простояли у обладминистрации они недолго. Через короткое время к горожанам вышли представители власти, которые снова пообещали решить вопрос в их пользу.
Напомним, подготовительные (а после и строительные) работы на улице Андреевской, 33 начались весной этого года. Участок под строительство оказался огорожен, под него попали часть дворовой территории, поэтому жильцы ближайших домов №33, 33А по улице Андреевской и №2 по улице Уборевича всерьёз обеспокоились. Тогда за контроль проблемы взялся депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров.
«Жители настроены идти до конца, у них отобрали дворовую территорию, предназначенную для трех жилых домов - спилили деревья, уничтожили клумбу и малые архитектурные формы. Мы вместе с ними будем добиваться, чтобы власти в полном объеме исполнили свои обязательства», - отмечает Артем Александров, который вместе с горожанами вышел к администрации области.
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