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Синоптики обещают снег через несколько дней
Вчера, 16:23
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Погода меняется стремительным образом. Дожди будут лить и в выходные, и в первую половину предстоящей недели. А вот 10 октября синоптики обещают еще и снег. Как раз с этого дня ночные температуры уйдут в минус.
Более того, через неделю прогнозируют минусовую температуру и днём, и ночью.
Фото: Ольга Смыкова
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