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В Кирсановском районе построят «Город солнца»
Сегодня, 09:59
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ООО «Кристалл» планирует построить в Кирсановском районе горнолыжный комплекс «Город солнца». В настоящее время управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области выдало лицензии на добычу полезных ископаемых для строительства объекта.
Для оборудования горнолыжной инфраструктуры потребуется около 6 миллионов кубометров суглинков, песков строительных и кремнистых пород. В 2017 году компания уже планировала построить курорт, но только в Гавриловском районе Тамбовской области.
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