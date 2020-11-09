Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области все активнее применяют «лечение по телефону»

Внимание: обязательный режим самоизоляции продлен до 3 декабря

После общественной кампании продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства

С начала года привлечено 100 нарушителей природоохранного законодательства

Глава Тамбова предложила повысить тарифы на коммунальные услуги

Джамала Шамояна приговорили к 6 годам колонии

В Тамбовской области пожилых людей посадили на самоизоляцию

Назначен представитель Президента РФ в Тамбовской области

В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа

Состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва

Вместо восстановления власти решили продать «Лесную сказку»

Лесные пожары охватили Тамбовскую область

» » В Кирсановском районе построят «Город солнца»

В Кирсановском районе построят «Город солнца»

Сегодня, 09:59
Комментариев: 0
Версия для печати
В Кирсановском районе построят «Город солнца»ООО «Кристалл» планирует построить в Кирсановском районе горнолыжный комплекс «Город солнца». В настоящее время управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области выдало лицензии на добычу полезных ископаемых для строительства объекта.

Для оборудования горнолыжной инфраструктуры потребуется около 6 миллионов кубометров суглинков, песков строительных и кремнистых пород. В 2017 году компания уже планировала построить курорт, но только в Гавриловском районе Тамбовской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В ближайшее время приступят к масштабной реализации проекта «Центральный»

Сократились объемы добычи полезных ископаемых

Горнолыжный комплекс появится в Гавриловском районе

В Тамбовской области растет добыча полезных ископаемых

Тамбовская область увеличивает добычу полезных ископаемых

В Елецком районе обнаружено месторождение объемом 3 млн кубометров полезных ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Александр Никитин потребовал организовать бесплатное тестирование на коронавирус

Сегодня, 10:09
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал от своих заместителей и учреждений здравоохранения организовать бесплатное тестирование на коронавирус.

В Кирсановском районе построят «Город солнца»

Сегодня, 09:59
0
ООО «Кристалл» планирует построить в Кирсановском районе горнолыжный комплекс «Город солнца».

В Тамбове в районе Центрального рынка запретили парковаться

Сегодня, 09:55
0
Власти приняли решение запретить парковаться автомобилям в районе Центрального рынка в Тамбове на участке от улицы Пятницкой, д. 5 до улицы Красной.

В Мичуринске состоялась памятная встреча с воинами-интернационалистами

Вчера, 16:30
0
В г. Мичуринске 5 ноября 2020 г. в комнате «Боевой славы», расположенной по адресу ул. Гоголевская, 88-а, состоялась памятная встреча обучающихся МБОУ СОШ № 18 г. Мичуринска и воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Афганистане, приуроченная ко Дню военного разведчика.

В Тамбовской области развивается санавиация

Вчера, 10:15
0
На территории аэропорта «Тамбов» базируется санавиация, которая может оперативно доставить больного в медицинское учреждение.

Фестиваль театральных коллективов «Виват, Театр!» пройдёт в двух форматах

Вчера, 10:05
0
С 15 по 22 ноября на базе молодежного театра пройдет открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, Театр!».

На заседании гордумы обсудили вопрос о распространении коронавируса

Вчера, 09:36
0
Вчера на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял вопрос о распространении коронавируса в областном центре. Депутат выразил предположение, что реальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции отличается от той, что заявляют официальные источники

Главу сельсовета оштрафовали за нецелевое использование средств

9 ноября 2020
0
Главу Большелиповицкого сельсовета Тамбовского района оштрафовали на 20 тыс. рублей за нецелевое использование бюджетных средств.

Больше года в Мичуринском районе не могут отремонтировать кровлю в доме

9 ноября 2020
0
Прокурором Мичуринского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в отношении руководителя подрядной организации ООО «Эконом плюс».

В Тамбовской области все активнее применяют «лечение по телефону»

9 ноября 2020
0
На базе очередного медицинского учреждения Тамбовской области – Рассказовской ЦРБ был развернут дистанционный центр наблюдения за пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, и принимающими лечение на дому.

Возбуждено очередное уголовное дело за распространение порнографии

8 ноября 2020
0
Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) в отношении жителя города Тамбова.

Школьников переводят на дистанционное обучение

8 ноября 2020
0
Учащихся общеобразовательных учреждений города Тамбова с 5 по 8 класс переводят на дистанционное обучение в период с 9 по 14 ноября.

В Тамбовской области увеличивается число жертв коронавируса

8 ноября 2020
0
В Тамбовской области практически каждый день фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 8 ноября диагноз поставили еще 105 пациентам.

Синоптики обещают снег через несколько дней

7 ноября 2020
0
Погода меняется стремительным образом. Дожди будут лить и в выходные, и в первую половину предстоящей недели.

ПАО «Квадра» навязывала невыгодные условия управляющим организациям

7 ноября 2020
0
ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» исполнило предупреждение Тамбовского УФАС России о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. На поставщика тепла и горячей воды пожаловались управляющие компании.

Конкурс на выборы главы Тамбова будет объявлен в понедельник

7 ноября 2020
0
9 ноября депутаты Тамбовской городской Думы планируют принять решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области.

Коммунисты встретили годовщину Октябрьской революции на улицах Тамбова

7 ноября 2020
0
С учетом ограничительных мер, коммунисты и сторонники отметили 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции на улицах областного центра и в других муниципальных образованиях.

Управляющий компанией «Микроденьги» стал депутатом гордумы

6 ноября 2020
0
После того как депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Ольга Андреева сложила свои полномочия на ее место был рекомендован предприниматель Валерий Иржанов.

Жителей области ждет ненастная погода и снег

6 ноября 2020
0
В ближайшие выходные жителей Тамбовской области ждет ненастная погода – дожди и туман.

От коронавируса умер главный терапевт Моршанской ЦРБ

6 ноября 2020
0
Коронавирус не щадит никого, на днях от осложнений вызванных заболеваем, умер главный терапевт Моршанской ЦРБ Бояринова Марина Геннадьевна.

В Рассказовском районе осуществляют поджог сухой травы?

6 ноября 2020
0
По информации администрации Рассказовского района в муниципалитетах района продолжают убирать мусор и наводят санитарный порядок.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, бюджет, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги