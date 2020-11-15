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Александру Гурову – 75 лет
Сегодня, 11:09
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Сегодня свой юбилей отмечает Александр Иванович Гуров, которому исполнилось 75 лет. Генерал-лейтенант милиции в отставке, генерал-майор ФСК России в отставке. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации III—V созывов с 18 января 2000 по 21 декабря 2011.
Александр Иванович родился 17 ноября 1945 в селе Шушпан-Ольшанка Староюрьевского района Тамбовской области. Инициатор злободневных парламентских мероприятий, автор и соавтор многих десятков проектов федеральных законов, организатор благотворительных акций.
Доктор юридических наук, профессор. Автор более 150 научных работ, в числе которых монографии и учебные пособия.
Мы поздравляем с юбилеем А.И. Гурова, желаем крепкого здоровья, успехов в достижении поставленных целей, неиссякаемой энергии и оптимизма.
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