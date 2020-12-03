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Когда в Тамбове установят главную новогоднюю ель?
3 декабря 2020
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Несмотря на запрет массовых мероприятий и корпоративов, городские власти планируют создать новогоднее настроение на улицах города. Возле культурно-досугового центра «Мир» уже смонтировали праздничную ёлку, а главную новогоднюю ель на площади В. Ленина в Тамбове планируют украсить в середине декабря.
На уличные украшения областного центра планируют потратить 4,4 млн рублей.
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