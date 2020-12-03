Когда в Тамбове установят главную новогоднюю ель?

У 20 детей выявлен коронавирус 0 Практически каждый день статистика по коронавирусу бьет негативные рекорды. Сегодня в регионе зарегистрировали 131 новый случай заболевания, в том числе у 20 детей. Прибывших из других субъектов РФ нет, все больные контактные с заболевшими.

В многоквартирном доме произошел пожар: есть погибшие 0 Вчера в многоквартирном доме по ул. Володарского произошел пожар, загорелась квартира на пятом этаже.

Новая школа в Мичуринске нуждается в ремонте 0 Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области к АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» о необходимости устранить ряд недостатков в построенной школе.

На Тамбовскую область надвигаются аномальные морозы 0 МЧС предупреждает, что в период с 4 по 8 декабря в Тамбовской области температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов.

500 тонн некачественного щебня хотели использовать при строительстве дорог 0 Представителям ОНФ удалось добиться замены 500 тонн некачественного щебня, который хотели использовать в качестве основания при строительстве дорог на улицах Агапкина и Запрудной в областном центре.

Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона 0 Следственными органами СК России по Тамбовской области на днях было возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации Тамбовской области при обеспечении жилыми помещениями сирот.

В Тамбовской области идет подготовка к массовой вакцинации 0 По поручению Президента РФ В.В. Путина в России в ближайшее время должны приступить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Практически все жилищные и коммунальные услуги можно оплатить в одном месте 0 ПАО «ТЭСК» и АО «ТОСК» подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого с декабря 2020 года в расчётно-кассовых центрах АО «ТОСК» можно будет оплачивать, и передавать показания приборов учета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Таким образом, в кассах АО «ТОСК» можно оплатить

Когда в Тамбове установят главную новогоднюю ель? 0 Несмотря на запрет массовых мероприятий и корпоративов, городские власти планируют создать новогоднее настроение на улицах города.

АО «ТКС» может не успеть завершить ремонт коллектора на Гастелло до 15 декабря 0 Продолжаются работы по ремонту коллектора на ул. Гастелло в городе Тамбове. Дорогу на участке от улицы Районной до Лётного переулка, которую обещали перекрыть на несколько дней для замены участка, так и не открыли.

Жильцов аварийного дома 41 по улице Кронштадтской переселят через несколько лет 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в дистанционной форме провел прием граждан.

В Тамбове приступят к отлову собак 0 В рамках постановления «Об оказании содействия в связи с установлением карантина по бешенству животных» в городе Тамбове сотрудники МБУ «Спецтехуниверсал» начнут проводить отлов собак.

ФК «Тамбов» задолжал игрокам более 40 млн рублей 0 В ноябре 2020 г. в ходе проведения Государственной инспекции труда в Тамбовской области очередной проверки соблюдения требований трудового законодательства Ассоциации футбольного клуба «Тамбов» выявлены факты невыплаты заработной платы игрокам клуба.

Врачам приходится работать на износ: количество вызовов выросло в 4 раза 0 В рамках еженедельной планерки глава администрации Тамбовской области заслушал информацию о борьбе в регионе с коронавирусной инфекцией.

Следственные органы подтвердили отсутствие состава преступлений в действиях Артёма Александрова 0 Следственный отдел по Октябрьскому району города Тамбова СУ СК России по Тамбовской области по результатам дополнительной проверки отказался возбуждать уголовное дело в отношении депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в связи с отсутствием составов преступлений предусмотренных ст.

От коронавируса ушел из жизни один из талантливых актеров Драмтеатра 0 Ушел из жизни один из талантливых актеров Тамбовского драматического театра Валерий Голобородов. Актер умер в больнице от последствий, вызванных коронавирусом.

Рекультивация мичуринской свалки рассматривается в суде 0 Продолжается судебное разбирательство между ООО «Эколекарь» (компанией из Ивановской области) и управлением городского хозяйства администрации города Мичуринска по вопросу рекультивации местной свалки.

В Тамбовской области деревни подключают к газоснабжению 0 В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» еще три деревни в Староюрьевском районе подключили к газоснабжению.