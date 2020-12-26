Некоторые водители автобусов нарушают масочный режим 0 В городе Тамбове прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

В Тамбове водитель сбил пешехода на переходе 0 Накануне в Тамбове произошло ДТП – водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который переходил улицу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, но злоумышленника удалось разыскать.

Более 350-ти домов в Тамбове временно останутся без электроэнергии 0 В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» плановых ремонтных работ с 29 декабря на нескольких улицах города Тамбова отключат электроэнергию.

В Котовске модернизировали очистные сооружения 0 «Тамбовская сетевая компания» завершали очередной этап модернизации очистных сооружений в городе Котовске.

Крупнейшую в России ферму по разведению коз планируют построить в области 0 В Пичаевском районе инвестор из Липецкой области в лице ООО «Бертон» за 4,5 млрд рублей планирует построить крупнейшую в России ферму по разведению коз.

В Тамбове легковушка попала под грейдер – есть пострадавшие 0 Вчера в Тамбове водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь по улице Чичканова со стороны улицы Бориса Васильева врезался в дорожную технику – грейдер.

В Тамбове приступили к сносу микрорынка на «Летке» 0 Сегодня в городе Тамбове по поручению врио главы города Тамбова Максима Косенкова приступили к сносу микрорынка на территории микрорайона «Летка» - начались полномасштабные работы по сносу павильонов.

В Моршанском районе в пожаре погибла семья из четырех человек 0 Сегодня по улице Центральной в селе Алексеевка Моршанского района в частном доме произошел пожар.

По улице Базарной в городе Тамбове открыли движение 0 Сегодня было открыто движение по ул. Базарная в городе Тамбове.

В отношении гендиректора ФК «Тамбов» возбуждено уголовное дело 0 Следственный комитет Следственного управления РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ФК «Тамбов» по факту невыплаты заработной платы.

Депутаты выступили против концессии с дочкой «РКС» 0 Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты единогласно выступили против заключения концессии с дочкой «РКС» - ООО «ККС», в свою очередь «РКС» принадлежит Виктору Вексельбергу.

Что нужно сделать в первую очередь при покупке недвижимости на вторичном рынке 0 Как совершить удачную сделку при покупке квартиры на вторичном рынке и при этом избежать обмана и недоразумений? Что нужно знать перед покупкой? Какую информацию запросить и что проверить, чтобы быть уверенным и спокойным при совершении сделки?

В администрации города Тамбова прошло совещание с управляющими компаниями 0 В администрации города Тамбова состоялась очередная встреча с представителями городских управляющих компаний.

В Моршанске избрали главу города 0 Вчера в Моршанске депутаты местного совета избрали главу города, им в очередной раз стал Алексей Банников, который был переизбран на новый срок.

Городские власти хотят безвозмездно передать РПЦ очередное здание 0 В ближайшее время депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят предложение администрации города о безвозмездной передаче нежилого здания по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А в собственность «Тамбовской Епархии РПЦ».

Проект «Добрая точка» приостановит свою работу до февраля 0 В связи с проведением ремонтных работ в здании, где располагается проект «Добрая точка», учреждение приостанавливает свою работу до февраля 2021 года.

Поставщики подняли цены с начала года на 180% 0 Очередная торговая сеть – «Бегемот» подписала соглашение с региональными властями о стабилизации цен на основные продовольственные товары.

Часть Донского сельсовета передадут городу Тамбову 0 Для решения вопроса с водоснабжением микрорайона «Майский», который в настоящее время входит в состав Тамбовского района, территорию передадут городу Тамбову.

Прокуратура потребовала расторгнуть контракт на полмиллиарда рублей 0 ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» заключил с ООО «Тамбовский асфальт» контракт на ремонт автомобильной дороги Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов на участке км 368+000 – км 377+000. Стоимость контракта превышает 500 млн рублей.

Тамбовчан предупредили об опасности лечения по советам из интернета 0 Заведующий центром здоровья ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко», кандидат медицинских наук, Юрий Говша предупредил жителей Тамбовской области об опасности лечения по советам в интернете.