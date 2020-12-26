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Более 350-ти домов в Тамбове временно останутся без электроэнергии

Сегодня, 12:14
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Более 350-ти домов в Тамбове временно останутся без электроэнергии В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» плановых ремонтных работ с 29 декабря на нескольких улицах города Тамбова отключат электроэнергию. В частности без электричества останутся жильцы домов по улице Сенько, 4-9 и Тамбов-4, 7-14. Кроме того, с утра и до 13:00 электричество отключат по проспекту Большому, 7-13, Малому, 1-9 и другим улицам.

Всего под отключение попадет более 350-ти домов.

Фото - АО «ОРЭС-Тамбов»
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