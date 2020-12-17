|
Сегодня в Тамбове ожидается плановое отключение света и воды
Вчера, 08:54
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня в Тамбове, в связи с проведением ремонтных работ, планируется отключение света и воды в десятках домов, в том числе на улице Рылеева, 61-65. Электроэнергии не будет с 9:30 до 14:00 также в домах на Рассказовском шоссе.
Работы будут проводиться АО «ОРЭС-Тамбов».
Отключение воды будет на улицах Усиевича, 12-17, Авдеева 17-29 и Желобинского, 29-41.
Фото - Вести Тамбов
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.