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Сегодня в Тамбове ожидается плановое отключение света и воды

Вчера, 08:54
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Сегодня в Тамбове ожидается плановое отключение света и водыСегодня в Тамбове, в связи с проведением ремонтных работ, планируется отключение света и воды в десятках домов, в том числе на улице Рылеева, 61-65. Электроэнергии не будет с 9:30 до 14:00 также в домах на Рассказовском шоссе.

Работы будут проводиться АО «ОРЭС-Тамбов».

Отключение воды будет на улицах Усиевича, 12-17, Авдеева 17-29 и Желобинского, 29-41.

Фото - Вести Тамбов
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