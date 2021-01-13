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В Тамбове произошло смертельное ДТП: водитель врезался в жилой дом
Вчера в городе Тамбове на перекрёстке улиц Широкой и Подгорной произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись «УАЗ» и «Лада Приора», от удара «УАЗ» отбросило в сторону, машина практически въехала в жилой дом. Водителя выкинуло из автомобиля, он погиб на месте ДТП.
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Вчера в городе Тамбове на перекрёстке улиц Широкой и Подгорной произошло ДТП со смертельным исходом.
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