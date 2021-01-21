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» » В Тамбове "Камаз" сбил мужчину

В Тамбове "Камаз" сбил мужчину

Вчера, 19:27
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В Тамбове "Камаз" сбил мужчинуВ городе Тамбове на улице Студенецкой возле дома №7 произошла трагедия, водитель автомобиля "Камаз" сбил мужчину.

Водитель транспортного средства не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом и наехал на пешехода, который находился вне зоны видимости водителя. От полученных травм пешеход скончался в лечебном учреждении.
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