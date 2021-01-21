|
В Тамбове "Камаз" сбил мужчину
Вчера, 19:27
Комментариев: 0
Версия для печати
В городе Тамбове на улице Студенецкой возле дома №7 произошла трагедия, водитель автомобиля "Камаз" сбил мужчину.
Водитель транспортного средства не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом и наехал на пешехода, который находился вне зоны видимости водителя. От полученных травм пешеход скончался в лечебном учреждении.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.