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МЧС: лёд становится тонким
Сегодня, 10:21
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Сотрудники МЧС предупреждают, что лед на водных объектах в Тамбовской области становится тонким. Толщина льда на реках составляет еще составляет от 5 до 50 сантиметров, но с резким потеплением ситуация может измениться за несколько дней.
В местах, где тонкий лет, необходимо соблюдать особую осторожность и не приближаться к кромке льда. На льду особенно рыбакам нужно быть предельно внимательными и осторожными.
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