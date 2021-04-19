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АО «ТКС» снова оказалось в поле зрения прокуратуры
Сегодня, 13:02
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Органами прокуратуры проведена проверка соблюдения требований законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения после проведенных АО «ТКС» работ по ремонту коллектора по ул. Гастелло.
В частности водоканалом допущены нарушения технологии уплотнения основания под асфальтобетон, траншеи под проезжей частью, тротуарами и иными местами с твердым покрытием, в результате чего в местах проведения работ образовались просадки.
Кроме того, в обозначенные сроки не было восстановлено нарушенное благоустройство. В отношении АО «ТКС» возбуждено административное дело по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.
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