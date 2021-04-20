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» » Кандидатов на должность главы города снова держат в тайне

Кандидатов на должность главы города снова держат в тайне

Сегодня, 08:31
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Кандидатов на должность главы города снова держат в тайне До настоящего момента конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова не раскрыла список претендентов на высшую должность в муниципальном образовании. Прием документов закончился 20 апреля, конкурс назначен на 27 апреля 2021 года.

Предыдущий конкурс, который прошел в январе признали несостоявшимся. И аналогично, практически до дня конкурса, список кандидатов держали в тайне, как и предложения по развитию муниципального образования.
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