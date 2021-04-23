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Тамара Плетнева не вошла в состав руководства КПРФ
Сегодня, 11:42
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24 апреля в Подмосковье завершился первый этап XVIII съезда КПРФ. В руководящие органы избрано 364 человека, в том числе от Тамбовской области в состав ЦК КПРФ руководитель регионального партийного отделения Андрей Жидков, кандидатами в члены центрального комитета секретари Тамбовского ОК КПРФ Елена Козодаева и Артем Александров.
Депутат Государственной Думы всех созывов от Тамбовской области Тамара Плетнева не была избрана в состав руководства партии. По мнению политологов, Тамара Плетнева не войдет и в новый созыв Госдумы, её заменит Георгий Камнев — лидер пензенских коммунистов, который пойдет на выборы по партийным спискам по территории нескольких областей.
Центральный комитет - руководящий орган КПРФ, действующий на постоянной основе. Члены центрального комитета избираются тайным голосованием съездом КПРФ — высшим руководящим органом партии.
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