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9 мая салют пройдёт без концертной программы
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 9 мая в городе Тамбове салют пройдёт без концертной программы. Салют запланирован на 22.00 ч. С утра будет организовано торжественное прохождение войск Тамбовского гарнизона на площади Ленина, возложение цветов к памятникам и военным мемориалам.
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 9 мая в городе Тамбове салют пройдёт без концертной программы.
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