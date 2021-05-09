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Правоохранительные органы ищут пропавшего подростка
Сегодня, 08:39
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Правоохранительные органы и отряд «Лиза Алерт» ищут пропавшего подростка из Сосновского района. Молодой парень на вид 17-18 лет, рост 170-175 сантиметров, пропал несколько дней назад.
Подросток ушёл из дома бабушки по улице Полевой села Стёжки Сосновкого района к друзьям вечером 8 мая. Был одет: ветровка черного цвета, кофта темно-зеленого цвета с капюшоном, светло-серые брюки с карманами, черные кроссовки.
Кто обладает любой информацией о нахождении парня необходимо обратиться в правоохранительные органы, в том числе по телефону 8 (915) 670-86-14 (дежурный по управлению).
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