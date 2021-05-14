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Новый вице-губернатор демонстрирует физическую подготовку
Сегодня, 10:55
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Заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Коробко сыграл в футбол на одном из стадионов, продемонстрировав, по мнению ИА «Онлайн Тамбов» свою отличную физическую подготовку.
«Он быстро вошёл в новую для него команду и с ловкостью забил за матч несколько мячей. В общем, удивил», - поделился с ИА «Онлайн Тамбов» один из зрителей, побывавших на игре.
Также быстро Александр Коробко из Брянской области вошел в Тамбовскую политику, став вице-губернатором.
Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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