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» » СМИ: бывший замгубернатора Брянской области будет работать в Тамбове

СМИ: бывший замгубернатора Брянской области будет работать в Тамбове

Вчера, 17:29
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СМИ: бывший замгубернатора Брянской области будет работать в ТамбовеБрянские СМИ сообщают, что бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко приехал в город Тамбов, чтобы занять аналогичную должность в администрации Тамбовской области.

При этом официальных комментариев на этот счет нет.
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