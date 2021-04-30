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СМИ: бывший замгубернатора Брянской области будет работать в Тамбове
Вчера, 17:29
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Брянские СМИ сообщают, что бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко приехал в город Тамбов, чтобы занять аналогичную должность в администрации Тамбовской области.
При этом официальных комментариев на этот счет нет.
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