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Александр Коробко занял пост вице-губернатора
Сегодня, 09:10
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У Александра Никитина появился новый исполняющий обязанности заместителя главы администрации Александр Коробко, который приехал из Брянской области, - сообщает портал «Брянские новости». По словам Александра Коробко, Тамбов замечательный город.
Александр Коробко почти 7 лет работал на должности заместителя губернатора Брянской области. Коробко курировал внутреннюю политику на территории области. Его задачей являлось формирование только положительного имиджа региона. На эти цели была направлена огромная армия подконтрольных СМИ.
В 2004–2014 годах работал главой администрации г. Стародуба Брянской области.
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