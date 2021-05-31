В Мичуринске прошел день пограничника 0 28 мая 2021 г. в г. Мичуринске прошли празднования, посвящённые Дню пограничника. Пограничным войскам исполнилось 103 года. Традиционно встречу сослуживцев в этот день организуют члены ММО ТО ООО «РСВА». Они с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить.

Россельхозбанк завершил второй этап «Школы фермера» в Тамбове: лучшие выпускники получили гранты 0 31 мая в России стало на 352 квалифицированных агрария больше: состоялся выпускной слушателей второго этапа «Школа фермера» - масштабного образовательного проекта Россельхозбанка. По решению РСХБ лучшим студентам выделяется грантовая поддержка. С завершением обучения фермеров поздравили

Тамбовская область вошла в ТОП – 3 ЦФО по явке на предварительное голосование 0 Подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия». По явке в ЦФО Тамбовская область оказалась в тройке наиболее активных.

В Тамбове загорелся объект культурного наследия 0 Вчера в городе Тамбове загорелся объект культурного наследия - Усадьба Сверчевского.

Жители жалуются на ненадлежащее состояние почтовых отделений 0 Прокуратура провела проверку состояния почтовых отделений в Тамбовском районе. В частности отделение почтовой связи «392508 Троицкая Дубрава» нуждается в ремонте.

ФК «Тамбов» - стал историей футбола 0 Футбольный клуб «Тамбов» выступил с прощальным обращением к болельщикам и любителям спорта.

Более 100 млн рублей уйдет на публикации об успехах области 0 В администрации Тамбовской области принято решение в два раза увеличить бюджетное финансирование программы по информационной открытости органов государственной власти до 100 млн рублей. Проще говоря, деньги пойдут СМИ на создание положительного образа региональных властей, в том числе в рамках

В Тамбовской области стартует ЕГЭ 0 Для сдачи единого государственного экзамена в Тамбовской области организовано 23 пункта. Основной период ЕГЭ стартует уже завтра. В 2021 году из школ региона выпускаются 3628 одиннадцатиклассников.

Молодая мама обманула 55 человек на 30 млн рублей 0 Сотрудники полиции проводят следственные действия по фактам совершения 55 преступлений, фигурантом дела выступает молодая женщина, которая ранее работала менеджером в одном из крупных сетевых магазинов по продаже бытовой техники. Уйдя в декретный отпуск, она решила подзаработать за счет других

В Мичуринске запрещенные лекарства продавали без рецепта врача 0 В Мичуринске прошел масштабный рейд по пресечению незаконной продажи через сеть интернет наркосодержащих и сильнодействующих препаратов, продажа которых ограничена.

Владелец бренда «Шанель» подал в суд на тамбовского предпринимателя 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление от имени владельца мирового бренда «Шанель» к тамбовскому предпринимателю, который, скорее всего, без разрешения использовал бренд в предпринимательской деятельности.

МЧС предупреждает об ухудшении погоды 0 МЧС предупреждает, что завтра в Тамбовской области ожидается сильный ветер.

Аномальная жара установится в Тамбовской области 0 В выходные дни в Тамбовской области ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха будет превышать 30-32 градусов тепла в тени.

Объектам культурного наследия грозит исчезновение 0 Сегодня в Тамбовской областной Думе пройдет круглый стол по вопросам сохранения объектов культурного наследия. В настоящее время большому количеству памятников архитектуры и истории в области грозит исчезновение.

В Котовске в седьмой раз сорвался конкурсный отбор на главу города 0 В городе Котовске в седьмой раз сорвался конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Причина, как и прежде - самоотвод представителей администрации Тамбовской области, составляющих половину членов конкурсной комиссии.

Замначальника УФСИН по Тамбовской области отравили в колонию 0 Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника УФСИН России по Тамбовской области, которого признали виновным в мошеннических действиях. Преступник заявил семье осужденного, что их сын может выйти по УДО, но для этого нужны деньги.

На ул. Магистральной в Тамбове насмерть сбили пешехода 0 Сегодня в городе Тамбове на ул. Магистральная произошло ДТП со смертельным исходом.

Власти Тамбова передали жилой дом РПЦ 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты безвозмездно передали в собственность Религиозной организации «Вознесенский женский монастырь города Тамбова Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» жилые помещения по адресу улица Московская дом № 33, корпус

Максим Косенков: «С городской властью все в порядке» 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы в качестве дополнительного вопроса было рассмотрено изменение в положение о конкурсном отборе на должность главы города Тамбова. Споры разгорелись вокруг предложения продлить с двух до шести месяцев процедуру назначения нового конкурса, если

В Мичуринске пройдут мероприятия посвящённые Дню пограничника 0 Ежегодно в конце мая в России отмечается День пограничника. Члены ММО ТО ООО "РСВА" с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить.