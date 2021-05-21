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СМИ: бюджетники жалуются на то, что их заставляют участвовать в праймеризе
Сегодня, 11:19
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По информации сетевого издания «ПРАВО68» работников бюджетной сферы в добровольно-принудительном порядке заставляют участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия». По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, в его адрес продолжают поступать жалобы подобного характера.
«Рвение руководства бюджетных учреждений объяснимо: кто-то сам идет в качестве кандидата, а кто-то хочет выслужиться перед начальством. Мы же все видим, что руководители городов и районов в ходе встреч сватают кандидатов, объясняя важность того, во что сами не верят», — высказывает мнение Артем Александров.
С 24 по 30 мая тамбовчане смогут проголосовать за участников предварительного голосования «Единой России», которые выразили желание представлять интересы земляков в законодательных органах власти.
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