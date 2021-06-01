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В Тамбовской области выбрали территории для благоустройства
Подведены итоги голосования за благоустройство общественных территорий в Тамбовской области. В городе Тамбове в 2022 году запланирована реконструкция территории по улице Мичуринской, 197а, 201.
В Мичуринске большинство жителей высказалось за благоустройство общественной территории в районе дома 46а по улице Учхоз «Роща».
Работы будут проводиться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Фото: Анна Калинина
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Подведены итоги голосования за благоустройство общественных территорий в Тамбовской области. В городе Тамбове в 2022 году запланирована реконструкция территории по улице Мичуринской, 197а, 201.
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