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В Тамбовской области выбрали территории для благоустройства

Вчера, 09:11
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В Тамбовской области выбрали территории для благоустройства Подведены итоги голосования за благоустройство общественных территорий в Тамбовской области. В городе Тамбове в 2022 году запланирована реконструкция территории по улице Мичуринской, 197а, 201.

В Мичуринске большинство жителей высказалось за благоустройство общественной территории в районе дома 46а по улице Учхоз «Роща».

Работы будут проводиться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Анна Калинина
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