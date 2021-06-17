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За соблюдением ПДД начали следить квадрокоптеры
В Тамбовской области за соблюдением правил дорожного движения будут следить квадрокоптеры, которые могут фиксировать нарушения ПДД, госномер нарушителя и записывать правонарушения на видео.
Первый запуск беспилотного аппарата сотрудники Госавтоинспекции и МЧС провели на федеральной трассе Р22 «Каспий» в Тамбовском районе.
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В Тамбовской области за соблюдением правил дорожного движения будут следить квадрокоптеры, которые могут фиксировать нарушения ПДД, госномер нарушителя и записывать правонарушения на видео.
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