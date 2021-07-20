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В области погасили 70-миллионную задолженность по зарплате

Сегодня, 17:13
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В области погасили 70-миллионную задолженность по зарплате Сегодня состоялось заседание коллегии прокуратуры, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие 2021 года. Особое внимание прокуратура уделяет вопросам защиты трудовых прав.

Результатом работы стало перечисление более 850 тысяч рублей стимулирующих и страховых выплат медработникам, защита трудовых прав 1350 граждан, погашение задолженности по заработной плате в размере более 68 миллионов рублей.
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ОБЛАКО ТЕГОВ
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