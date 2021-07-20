В области погасили 70-миллионную задолженность по зарплате 0 Сегодня состоялось заседание коллегии прокуратуры, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие 2021 года. Особое внимание прокуратура уделяет вопросам защиты трудовых прав.

На предприятиях продолжается вакцинация от COVID-19 0 В Тамбовской области продолжается вакцинация от COVID-19. Некоторые работодатели организуют мобильные пункты вакцинации.

Ливень парализовал отдельные улицы в Тамбове 0 Прошедший вчера ливень парализовал в городе Тамбове отдельные улицы. На севере областного центра в районе ТЦ «Карусель» автомобили едва ли смогли разъехаться на перекрестке — дорогу снова затопило, так же, как и несколько дней назад, в отдельные моменты было парализовано движение для легковых

В поселке Новая Ляда появится приют для безнадзорных животных 0 В связи с ростом жалоб жителей Тамбовской области на бродячих собак принято решение организовать на территории региона несколько приютов для животных, в том числе в поселке Новая Ляда Тамбовского района.

В Тамбовской области разрешили проводить агитационные мероприятия 0 Внесены изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области», которые разрешили в период выборов проводить кандидатам и партиям агитационные мероприятия.

Под Красненским карьером планируют проложить водовод 0 В северной части города Тамбова планируют заменить проблемный водовод, проходящий по ул. Рылеева. Трубу, которая заменит изношенный водовод, рвущийся несколько раз в год, хотят проложить под Красненским карьером.

На тамбовчан могут возложить уборку городских территорий 0 Вокруг новой редакции правил благоустройства города Тамбова разгорелись серьезные дебаты. Согласно поправкам, которые были внесены в правила фракцией партии «Родина» обязанность по содержанию и благоустройству территорий возложена не только на собственников, но и на лиц, ответственных за

За 7,5 млн рублей в областном центре будут отлавливать собак 0 Из бюджета города Тамбова на отлов бездомных животных планируют выделить 7,5 млн рублей.

В Тамбове есть непригодные для купания пляжи 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил в городе Тамбове непригодные для купания пляжи.

В Тамбове ликвидируют последствия грозы 0 Ночью Тамбовскую область накрыл шквалистый ветер и гроза, что привело, к множественным обрывам линий электропередач и обрушению отдельных конструкций.

Тамбовчан беспокоит качество питьевой воды 0 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области подвело итоги работы за первое полугодие 2021 года.

Жители многоэтажки в Тамбове просят: «спасти детей от героина» 0 В городе Тамбове на ул. Куйбышева, недалеко от рынка на фасаде многоквартирного дома появились плакаты в виде обращений жильцов к полиции и городским властям.

Несмотря на пандемию коронавируса в Тамбове проведут ярмарку меда 0 С 30 июля по 22 августа в Тамбове пройдет ежегодная ярмарка меда, которая расположится на территории городского парка культуры и отдыха.

«Госуслуги» рассылают уведомления о многомесячном отключении воды 0 Жителям ряда многоквартирных домов Тамбова пришли уведомления с сайта госуслуг об отключении горячей воды, сроком превышающем два месяца.

Жители области жалуются на многочасовые пробки в сторону Рассказово 0 На сайт «Прямая линия» продолжают поступать жалобы от жителей области, которые недовольны бездействием властей в решении транспортной проблемы - огромных пробок на ж/д переезде на трассе Тамбов-Рассказово.

Несогласные с обязательной вакцинацией намерены провести обсуждения 0 В сквере «Театральный» 21 июля в 18.30 противники обязательной вакцинации планируют провести общественные обсуждения, - сообщает издание «ПРАВО68» (+18).

В регионе остаются проблемными 11 многоквартирных домов 0 Почти после 10 лет хождения по мукам у обманутых дольщиков в пос. Строитель в Тамбовском районе есть шанс решить жилищный вопрос. Дом начал строить застройщик ООО «ЮКОН» летом 2012 года, но работы были быстро свернуты. Застройщика признали банкротом, а бывшего генерального директора привлекли к

Жители Тамбовской области: «Человек пришёл на вакцинацию, а ее нет!» 0 В Тамбовской области складывается сложная ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса. Жители в массовом порядке пишут жалобы на сайт «Прямая линия» и в социальных сетях.

В Тамбовской области ожидается гроза 0 По данным Тамбовского Гидрометцентра в регионе прогнозируется гроза. МЧС предупреждает, соблюдайте правила безопасности во время грозы.

Тамбовская область планирует принять почти тысячу переселенцев 0 В Рассказово был открыт Центр временного размещения для соотечественников, которые добровольно переселяются в нашу страну по государственной программе из разных стран, прежде всего из ближнего зарубежья.