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В Тамбове закрыли единственный зоопарк
В Тамбове на ул. Московской закрыли единственный зоопарк, причина непростая экономическая ситуация. Большая часть животных распродана в другие зоопарки. На месте учреждения будет создан экологический научно-образовательный центр.
Зоопарк на базе ТГУ проработал более 15 лет: его открытие состоялось 6 сентября 2005 года.
Фото – «Тамбовская жизнь»
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В Тамбове на ул. Московской закрыли единственный зоопарк, причина непростая экономическая ситуация. Большая часть животных распродана в другие зоопарки. На месте учреждения будет создан экологический научно-образовательный центр.
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